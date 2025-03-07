В Касимове полицейские раскрыли кражу с предприятия по сапогам

В Касимове полицейские раскрыли кражу станка с местного предприятия, которое располагается на окраине города. Подробности обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

В правоохранителям обратился руководитель предприятия и сообщил, что утром заметил пропажу станка для заточки циркулярных пил. При этом на дверях и замках не было следов взлома. Выяснилось, что ключи от помещений хранятся в специальном месте, о котором знают работники. Видимо,ночью кто-то воспользовался тайником, а затем вернул ключи.

Оперативники уголовного розыска осмотрели территорию предприятия и окрестности. Полицейских заинтересовал след на земле, который вел от ворот в сторону расположенного рядом леса. Этот след отклонялся от протоптанных ранее путей.

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Следы оставил человек в резиновых сапогах с протектором на подошвах. Опросив работников предприятия, полицейские выяснили, что похожие сапоги носит 39-летний местный житель, который недавно поступил на работу на предприятие. Сотрудники полиции разыскали этого мужчину и нашли у него дома сапоги с характерным протектором.

Выяснилось, что 39-летний житель города Касимова причастен к краже заточного станка. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли. Мужчина совсем недавно устроился на работу на деревообрабатывающее предприятие. По предварительной информации, он узнал, где хранятся ключи. Местный житель задумал воспользоваться доступностью оборудования и ночью похитил станок. Оборудование весило больше 20 килограммов, и мужчина с трудом донёс его до ближайшего леса. Спрятав станок под деревом, злоумышленник планировал позже сбыть похищенное, но не успел.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.