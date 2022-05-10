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Вторник, 10 мая, 2022

В Касимове перевернулся автомобиль

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В Касимове перевернулся автомобиль

7info

10 мая в Касимове перевернулся автомобиль, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимов».

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Авария случилась на улице Татарской.

Подробности случившего, официальная информация устанавливаются.

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