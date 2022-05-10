10 мая в Касимове перевернулся автомобиль, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимов».
- Реклама -
Авария случилась на улице Татарской.
Подробности случившего, официальная информация устанавливаются.
10 мая в Касимове перевернулся автомобиль, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимов».
Авария случилась на улице Татарской.
Подробности случившего, официальная информация устанавливаются.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru