В Касимове открылся Музей вырковского промысла

В субботу, 14 октября, в Касимове Рязанской области открылся Музей вырковского промысла. Об этом сообщили в городской администрации.

Вырковский промысел, характерный для деревень Вырково и Ярыгино — древний и уникальный феномен Рязанского края. Наивные, примитивные и утилитарные на первый взгляд предметы заключают в себе взгляды, мировоззрение, веру и многовековую историю бытования народов Касимовских земель.

Музей впервые в истории представит визуальное исследование промысла и покажет самую масштабную в мире коллекцию гончарной продукции деревни Вырково.

Музейная экспозиция раскроет суть и глубину деревенского промысла через знакомство с хроникой его бытования, техникой, художественными особенностями, а также погрузит в быт, традиции, культуру и обычаи его народа.

В музее используются новейшие техники представления культурного наследия, такие как цифровая визуализация, аудио-инсталляции и многое другое.

Открытие музея состоялось при поддержке губернатора Рязанской области Павла Малкова, вице-губернатора и куратора города Касимов Артёма Бранова.

Фото: vk.com/gorodkasimov