В Касимове открылся клуб для женщин, стремящихся к личностному росту

В Касимове на базе Центра занятости населения открылся новый женский клуб «Сила притяжения». Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Касимов».

Участницами клуба стали женщины с детьми, стремящиеся к личностному росту, самореализации и поддержке в кругу единомышленниц.

На первой встрече поднимались актуальные вопросы — помощь семьям с детьми, возможности социальных контрактов для трудоустройства и запуска собственного дела. Вдохновением для многих стала история Марии Молостовой, основательницы студии сухоцветов, которая рассказала, как прошла путь от безработицы до любимого и успешного дела.

Программа включала мини-тренинг по профилактике эмоционального выгорания и творческий мастер-класс для мам и детей.