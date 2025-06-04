В Касимове открылся клуб для женщин, стремящихся к личностному росту

В Касимове на базе Центра занятости населения открылся новый женский клуб «Сила притяжения». Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Касимов».
Участницами клуба стали женщины с детьми, стремящиеся к личностному росту, самореализации и поддержке в кругу единомышленниц.
На первой встрече поднимались актуальные вопросы — помощь семьям с детьми, возможности социальных контрактов для трудоустройства и запуска собственного дела. Вдохновением для многих стала история Марии Молостовой, основательницы студии сухоцветов, которая рассказала, как прошла путь от безработицы до любимого и успешного дела.
Программа включала мини-тренинг по профилактике эмоционального выгорания и творческий мастер-класс для мам и детей.
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