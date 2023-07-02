В Касимове открылся интерактивный музей культуры пития «Тара под градусом»

30 июня в Касимове состоялось торжественное открытие Интерактивного музея культуры пития «Тара под градусом». Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.
Почетное право разрезать красную ленту предоставили мэру города Ивану и директору компании по деловому туризму «Русский сезон», резиденту Научно-исследовательского центра Общенационального Союза индустрии гостеприимства Сергею Огудину из города Владимира.
На открытии присутствовали представители туристического сообщества Касимова и Касимовского района. Высокий градус настроения участникам мероприятия подарила искромётная «Баба Галя Ершистая».
Почетные гости увидели уникальную коллекцию тары из-под алкогольных напитков, узнали об истории происхождения популярных вин, ликеров, водки, коньяков. Экскурсовод познакомила с продукцией бывшего Касимовского ликеро-водочного завода, рассказала о его истории, продукции.
Координаты музея: 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Московская, д. 62а.
Телефон: +7 910 904-21-17, +7 910-504-18-62.
Фото в новости: vk.com/gorodkasimov, vk.com/kasimov_gradus