В Касимове открыли два новых творческих пространства. Об их работе рассказал мэр города Иван Бахилов на своей страничке ВКонтакте.

Так, работу начала студия декоративного искусства «Клевер». Ее основным направлением является керамика. В студии также планируют организовывать мастер-классы для туристов, после которых они смогут увезти с собой памятный сувенир.



Еще одно пространство, созданное в рамках проекта «Загляни в прошлое», — «Квартира из прошлого». Там посетители увидят старые предметы быта: изразцовую печь, которая отапливала три раздельных помещения и одновременно использовалась для приготовления пищи, высокие потолки с небольшой строгой лепной отделкой, фотографии и предметы быта и интерьера.



Кроме этого, уточнил Бахилов, в городе установили рекордную авоську на улице Советской.