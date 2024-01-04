Четверг, 4 января, 2024
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

В Касимове открыли два новых творческих пространства

7info 2
Фото: Иван Бахилов ВКонтакте
spot_img

В Касимове открыли два новых творческих пространства. Об их работе рассказал мэр города Иван Бахилов на своей страничке ВКонтакте.

Так, работу начала студия декоративного искусства «Клевер». Ее основным направлением является керамика. В студии также планируют организовывать мастер-классы для туристов, после которых они смогут увезти с собой памятный сувенир.

Еще одно пространство, созданное в рамках проекта «Загляни в прошлое», — «Квартира из прошлого». Там посетители увидят старые предметы быта: изразцовую печь, которая отапливала три раздельных помещения и одновременно использовалась для приготовления пищи, высокие потолки с небольшой строгой лепной отделкой, фотографии и предметы быта и интерьера.

Кроме этого, уточнил Бахилов, в городе установили рекордную авоську на улице Советской.

В Касимове открыли два новых творческих пространства
В Касимове открыли два новых творческих пространства

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах