В Касимове открылась выставка известного фотографа-портретиста Виктора Горячева

В Касимове открылась выставка известного российского фотографа-портретиста Виктора Горячева. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя правительства Рязанской области.
По словам Бокова, на счету мастера – фотовыставки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Белграде, а теперь и в Касимове. Виктор Горячев фотографирует с 1987 года, и его творчество хранит память встреч с такими известными актерами как Сергей Бодров, Юрий Никулин, Инна Чурикова, Олег Табаков, Алексей Баталов и другими легендами отечественного кино. Работы фотохудожника поражают яркостью портретов и искренностью момента.
Выставка работает с 21 июля по 25 августа на пл. Соборной, 13 Б (2 и 3 помещения). Возрастное ограничение: 6+.
Фото: t.me/denisbokov_rzn