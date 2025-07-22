В Касимове открылась выставка известного фотографа-портретиста Виктора Горячева

В Касимове открылась выставка известного российского фотографа-портретиста Виктора Горячева. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя правительства Рязанской области.

По словам Бокова, на счету мастера – фотовыставки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Белграде, а теперь и в Касимове. Виктор Горячев фотографирует с 1987 года, и его творчество хранит память встреч с такими известными актерами как Сергей Бодров, Юрий Никулин, Инна Чурикова, Олег Табаков, Алексей Баталов и другими легендами отечественного кино. Работы фотохудожника поражают яркостью портретов и искренностью момента.

— Выставка «Иллюзион» по-настоящему уникальное событие в Касимове. От души рекомендую жителям и гостям нашего региона посетить новое культурное пространство города и лично насладиться творчеством талантливого фотографа, — написал Денис Боков.

Выставка работает с 21 июля по 25 августа на пл. Соборной, 13 Б (2 и 3 помещения). Возрастное ограничение: 6+.

Фото: t.me/denisbokov_rzn