Четверг, 25 июля, 2024

В Касимове на улице Советской начали укладывать тротуар

Автор: 7info7

Опубликовано

Утром 25 июля глава администрации Касимова Иван Бахилов провёл объезд города. О результатах объезда он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Встретился с руководителем гуманитарной группы «Росичи» Александром Мироненко. Сегодня отправляется очередной конвой для наших ребят в зону специальной военной операции. Наметили с Александром Ивановичем планы на дальнейшую работу.

В городе продолжается ремонт дорог. На улице Широкой проконтролировал, как уложено новое полотно дороги, на улице Загородной осмотрел ход ямочного ремонта, а на улице Советской приступают к укладке тротуара, с подрядчиком обсудили возникшие вопросы.

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