В Касимове гость обокрал хозяев квартиры, устроивших для него застолье

В Касимове полицейские раскрыли «гостевую» кражу 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась 36-летняя жительница города Касимова с заявлением о краже из ее дома 47 760 рублей и банковской карты, при этом все запорные устройства на входной двери и окнах были целы.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Касимовский» подробно опросили потерпевшую и выяснили, что неизвестные лица под видом работников тех или иных служб в жилище не заходили. Но женщина пояснила, что накануне к ней и ее мужу в гости приходил 42-летний знакомый, и по этому поводу состоялось застолье.

Подозрение оперативников пало на этого жителя Касимова. Полицейские разыскали мужчину и уличили его в краже.

По предварительной информации, касимовец, употребляя в гостях алкогольные напитки, вспомнил, что у него почти не осталось денег, а они ему очень понадобятся на следующий день. Воспользовавшись моментом, когда он на короткое время остался в помещении один, злоумышленник обыскал личные вещи хозяев, забрал более 47 тысяч рублей и банковскую карту.

Похищенными деньгами и банковской картой мужчина воспользоваться не успел – их изъяли полицейские.

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.