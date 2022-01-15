В Касимове городские сообщества будут развиваться на средства президентского гранта

В этом году Касимов отметит круглую дату — 870-летие со дня основания

Автономная некоммерческая организация «Время провинции», объединяющая созидательно настроенных жителей Касимова, получила поддержку Фонда президентских грантов. Об этом стало известно на днях. На конкурс президентских грантов АНО «Время провинции» вышло с проектом, связанным с развитием городских сообществ на площадке общественного культурного пространства «Маяк». Проект называется «Лаборатория городских сообществ». Сумма гранта на его реализацию составила около 500 тысяч рублей.

Сейчас в «Маяке» собираются сообщества коллекционеров, кондитеров, музыкантов, ремесленников, любителей экстремальных видов спорта, а также книго- и кинолюбов. Как рассказал один из учредителей АНО «Время провинции» Андрей Иванов, в процессе работы стало понятно, что у сообществ есть запрос не только на место для проведения мероприятий, семинаров и рабочих встреч, но и на помощь в их развитии.

– Проект «Лаборатория городских сообществ» направлен на создание новых и акселерацию существующих городских сообществ. В рамках проекта будет создан универсальный постоянно пополняемый электронный каталог городских сообществ с подробных описанием их видов деятельности. Планируется разработать систему по информационному сопровождению городских сообществ. Важная часть проекта – образовательно-просветительский блок по обучению лидеров городских сообществ различным компетенциям (модерации, ораторскому мастерству, основам компьютерной грамотности, smm- и комьюнити-менеджменту). Поскольку «Маяк» создан исключительно силами активных граждан и содержится за счет собственных средств и пожертвований, в рамках проекта предусмотрено техническое оснащение помещений, необходимых для полноценной работы городских сообществ, – рассказал Андрей Иванов.

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Итогом реализации проекта станет проведение фестиваля городских сообществ Касимова с презентацией успешного опыта их работы.

Добавим также, что в этом году Касимов отмечает круглую дату – 870-летие со дня основания.