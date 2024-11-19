Вторник, 19 ноября, 2024
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В Касимове директору лесокомбината прокуратура внесла представление за загрязнение воздуха

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Кристина Аманн
Фото: epp.genproc.gov.ru/web/vmtp

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление директору лесокомбината в Касимовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятия не исполняло требования в сфере складирования древесины, загрязняло воздух из-за отсутствия газоочистного оборудования на производстве древесного угля. Кроме этого, у оно не поставило на учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Директору лесокомбината внесли представление. Отмечается, что сейчас она находится на рассмотрении. Ситуацию с загрязнением воздуха в Касимове контролирует природоохранная прокуратура.

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