Понедельник, 9 октября, 2023
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В Касимове через суд пытаются взыскать долг умершего человека микрокредитной компании

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В Касимовский районный суд поступило исковое заявление микрокредитной компании о взыскании задолженности по договору с наследников умершего заёмщика. Об этом сообщает сайт суда.

Истец просит привлечь к участию в деле наследников умершего заемщика в качестве ответчиков и взыскать с них задолженность умершего лица по договору займа.

В обоснование исковых требований указано, что гражданин заключил с микрокредитной компанией договор, в соответствии с которым ему был предоставлен заем с обязательством вернуть сумму долга в определенный срок. Кроме того, договором предусмотрена уплата процентов за предоставление займа. Расходный кассовый ордер подтверждает получение клиентом денежных средств в указанной в договоре сумме.

Клиент не вернул денежные средства, предоставленные по договору займа. Впоследствии истцу стало известно, что заемщик скончался. Сумма задолженности до настоящего времени не погашена.

Определением суда к участию в деле в качестве ответчика привлечён наследник умершего заемщика. По делу назначено судебное заседание.

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