В Касимове  бытовой конфликт между мужчинами привёл к необратимым последствиям

В деревне Клетино Касимовского района Рязанской области двое мужчин, после употребления «горячительных напитков» начали выяснять отношения.

Завязалась драка, которая привела к необратимым последствиям для одного из участников конфликта.

Преступление было раскрыто по горячим следам. На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с УК РФ совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения может быть признано судом отягчающим обстоятельством и повлечь назначение виновному лицу более сурового наказания, — сообщает СК.