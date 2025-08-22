В Касимове благоустроят Школьный переулок

В Казани подвели итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В числе победителей шесть проектов из Рязанской области.

Касимов стал победителем с проектом благоустройства Школьного переулка «Мелодия старого города». Расположенный в самом сердце города, он долгое время оставался неприметным и неухоженным уголком. Об этом сообщает администрация Касимовского округа.

Благодаря разработанному проекту переулок превратится в современное общественное пространство, где каждый житель сможет найти занятие по душе, и станет продолжением благоустройства центральной части города.

Концепция комплексного благоустройства проработана и полностью готова к реализации. К работам приступят в 2026 году.