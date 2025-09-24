В Касимове благоустроили территорию вокруг Ханской мечети в сквере царицы Сююмбике

В Касимовском округе завершили реализацию 12 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив. Всего в 2025 году запланировано 25 таких проектов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Благодаря финансированию из регионального и местного бюджетов, а также добровольным пожертвованиям жителей, в Касимове был построен тротуар на улице Татарской. Также благоустроена территория вокруг Ханской мечети в сквере царицы Сююмбике и установлена детская площадка на Новостройке.

В микрорайоне Чижова уже завершены работы над двумя объектами: очищен пруд, отсыпаны берега, установлены качели, лавочки и урны. Детская игровая площадка была полностью обновлена: она стала современной, с новыми элементами, резиновым покрытием и фонарями, установленными по просьбам жителей.

«Малыш мой еще маленький: годик с небольшим, но уже с удовольствием играет», – говорит Кристина, жительница микрорайона.

По данной программе также было установлено ограждение кладбищ в Елатьме и Чернецах. В Дмитриеве благоустроены берега пруда, в Кочемарах – зона отдыха, в Гусе-Железном и Гиблицах построены скверы, а в Елатьме – тротуар на улице Янина.