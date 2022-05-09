В Касимове 9 мая выпал снег

В понедельник, 9 мая, в городе Касимов Рязанской области выпал снег. Видео разместил Telegram-канал «Типичный Касимов».
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По данным синоптиков, сейчас в Касимове около 5 градусов тепла.
В понедельник, 9 мая, в городе Касимов Рязанской области выпал снег. Видео разместил Telegram-канал «Типичный Касимов».
По данным синоптиков, сейчас в Касимове около 5 градусов тепла.
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