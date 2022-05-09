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Понедельник, 9 мая, 2022

В Касимове 9 мая выпал снег

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В Касимове 9 мая выпал снег

Александр Ильин
Кадр: Типичный Касимов

В понедельник, 9 мая, в городе Касимов Рязанской области выпал снег. Видео разместил Telegram-канал «Типичный Касимов».

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По данным синоптиков, сейчас в Касимове около 5 градусов тепла.

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