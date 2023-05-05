В Касимов прибыл по Оке первый в сезоне теплоход

5 мая в Касимове открыли сезон речного туризма. Первым теплоходом, прибывшим в город, стал «Бородино». Он проходит по маршруту Нижний Новгород – Муром – Касимов – Коломна – Москва.

Теплоход пришвартовался к причалу поздно вечером 4 мая. А 5 мая с утра гостей встречали горожане, сообщает ИД «Пресса».

Глава администрации города Иван Бахилов:

– Мы долго думали, как открыть туристический сезон. Думали про фестивали или рождественские праздники. Но пришли к выводу, что туристический сезон тесно связан с навигацией. Поэтому его мы решили открыть праздником «День первого туриста» и сделать его традиционным».

Подарки от кондитерской фабрики «Конфеста» вручили капитану теплохода Константину Горожанову, первому туристу Евгению из Екатеринбурга, самому возрастному туристу Анатолию Патифорову и самому юному гостю Максиму Хохлову.

Музыкальную программу для гостей Касимова подготовили Галина Сенина и представители народного любительского художественного коллектива хора «Ивушка».

Фото ИД «Пресса»

В Касимове и Касимовском районе туристам предлагают посетить Вознесенский собор, Ханскую мечеть с минаретом, усадебный театр А.Р. Баташева «Орлиное гнездо» в Гусь- Железном, старинный особняк «Дом с характером» в Елатьме. По пути из Касимова в Елатьму можно посетить деревню Лазарево. Здесь практически возле всех домов сохранились старинные кирпичные кладовые, где хранятся предметы быта и утварь.