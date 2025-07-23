В караоке-баре в центре Рязани украли телефон стоимостью 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина из областного центра 42 лет вечером посетил караоке-бар в центре Рязани, покинув свой столик на непродолжительное время, он оставил на месте телефон. Вернувшись, мужчина обнаружил, что с его стола пропал мобильник флагманской модели стоимостью более 300 тысяч.

Полицейские в ходе оперативных действий установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний рязанец. В тот вечер, проходя мимо одного из столиков, подозреваемый заметил оставленный телефон и не смог удержаться от кражи. Выяснилось, что рязанец продал гаджет по сходной цене.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит лишение свободы до 6 лет.