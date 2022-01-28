В Канске продавщица отбилась от грабителя стопкой пакетов

В городе Канск Красноярского края продавщица круглосуточного магазина отбилась от налётчика стопкой полиэтиленовых пакетов. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина зашёл в магазин ночью, вооружившись дверной ручкой, потребовал отдать деньги из кассы. Однако женщина не растерялась и дала отпор, нажав одновременно тревожную кнопку.
Мужчина выбежал из магазина. Вскоре подозреваемого задержала полиция. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.