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Пятница, 28 января, 2022

В Канске продавщица отбилась от грабителя стопкой пакетов

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В Канске продавщица отбилась от грабителя стопкой пакетов

Александр Ильин

В городе Канск Красноярского края продавщица круглосуточного магазина отбилась от налётчика стопкой полиэтиленовых пакетов. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина зашёл в магазин ночью, вооружившись дверной ручкой, потребовал отдать деньги из кассы. Однако женщина не растерялась и дала отпор, нажав одновременно тревожную кнопку. 

Мужчина выбежал из магазина. Вскоре подозреваемого задержала полиция. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.

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Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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