В Канищево патруль остановил нетрезвого водителя без прав

Полицейские установили, что 33-летний житель Рязани управлял автомобилем Opel без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области около 9 вечера 23 августа остановил Opel, траектория движения которого показалась полицейским странной. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

Водительские права мужчина предъявить не смог. Заметив признаки опьянения у водителя, патрульные вызвали на место инспекторов ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что подозреваемый был лишён права управления ТС за нарушение правил дорожного движения. Факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии подтвердился.

Нарушителя отстранили от управления авто и подготовили материалы для привлечения его к ответственности.