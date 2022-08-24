Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Канищево патруль остановил нетрезвого водителя без прав

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полицейские установили, что 33-летний житель Рязани управлял автомобилем Opel без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения.

Наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области около 9 вечера 23 августа остановил Opel, траектория движения которого показалась полицейским странной. Об этом сообщает Управление МВД по Рязанской области.

Водительские права мужчина предъявить не смог. Заметив признаки опьянения у водителя, патрульные вызвали на место инспекторов ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что подозреваемый был лишён права управления ТС за нарушение правил дорожного движения. Факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии подтвердился.

Нарушителя отстранили от управления авто и подготовили материалы для привлечения его к ответственности.

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