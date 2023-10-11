В Камышине задержали вагнеровца по подозрению в изнасиловании детей

Полицейские задержали 29-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в изнасиловании двух 16-летних девочек в Камышине Волгоградской области, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 9 октября. Предварительно, мужчина познакомился с девушками и пригласил их к себе домой, где надругался над жертвами. Одна из них убежала из квартиры и попросила прохожих вызвать полицию.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Ранее он был судим и принимал участие в СВО. После возвращения домой его уже успели заподозрить в грабеже. Так, как утверждается, он напал на несовершеннолетнего.

При этом появилась информация, что пострадавшие 16-летние девочки уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании со стороны других мужчин.