Среда, 11 октября, 2023
На главнуюНовости мира

В Камышине задержали вагнеровца по подозрению в изнасиловании детей

powder

Полицейские задержали 29-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в изнасиловании двух 16-летних девочек в Камышине Волгоградской области, пишет V1.RU.

Инцидент произошел 9 октября. Предварительно, мужчина познакомился с девушками и пригласил их к себе домой, где надругался над жертвами. Одна из них убежала из квартиры и попросила прохожих вызвать полицию.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Ранее он был судим и принимал участие в СВО. После возвращения домой его уже успели заподозрить в грабеже. Так, как утверждается, он напал на несовершеннолетнего.

При этом появилась информация, что пострадавшие 16-летние девочки уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании со стороны других мужчин.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах