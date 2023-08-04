В Каменске-Уральском двое мужчин избили девушку из-за цвета волос

Двое жителей Каменска-Уральского напали на 18-летнюю девушку – им не понравился яркий цвет ее волос, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером 1 августа у фонтана в районе дома на Саперов, 10. На кадрах видно, как один из злоумышленников хватает незнакомку за шею, тащит к фонтану и бросает потерпевшую в воду. Кроме того, приятели кидались в нее продуктами.

На следующий день девушка обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку. Мать пострадавшей рассказала, что мужчины шумно себя вели и на весь двор кричали, что приехали со спецоперации.

«Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые», – утверждает женщина.

По ее словам, один из мужчина угрожал ее дочери убийством. В итоге нападавших задержали.