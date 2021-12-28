В Калужской области убийца переодел труп в свою одежду и поджег

Суд вынес приговор 23-летнему жителю Ульяновской области, которого признали виновным в убийстве 26-летнего жителя Калужской области, пишет Kaluga News.

По версии следствия, ульяновец приехал на заработки и познакомился с местным жителем. В его квартире новые приятели поругались. В разгар конфликта злоумышленник порезал оппонента и зверски избил жертву.

В итоге потерпевший скончался. Для инсценировки своего убийства подсудимый переодел погибшего в свою одежду, поджог тело и квартиру.

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Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.