В Калужской области погиб Ленин, подорвавшись на снаряде

В деревне Стененки Калужской области погиб 53-летний Дмитрий Ленин из-за снаряда времен Великой Отечественной войны, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, мужчина с примечательной фамилией отдыхал вместе с другом на даче. Вскоре он дошел до реки Ларинки и нашел там старый минометный снаряд. Ленин решил разобрать его возле дома.

«Развел костер, взял молоток и принялся за дело. Но от первого же удара снаряд сдетонировал», — говорится в сообщении.

В итоге Ленин погиб на месте, его приятель не пострадал.

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