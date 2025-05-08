Четверг, 8 мая, 2025
11.1 C
Рязань
Изображение от Rochak Shukla на Freepik
Новости России

В Калужской области погиб Ленин, подорвавшись на снаряде

powder

В деревне Стененки Калужской области погиб 53-летний Дмитрий Ленин из-за снаряда времен Великой Отечественной войны, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, мужчина с примечательной фамилией отдыхал вместе с другом на даче. Вскоре он дошел до реки Ларинки и нашел там старый минометный снаряд. Ленин решил разобрать его возле дома.

«Развел костер, взял молоток и принялся за дело. Но от первого же удара снаряд сдетонировал», — говорится в сообщении.

В итоге Ленин погиб на месте, его приятель не пострадал.

Реклама

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.