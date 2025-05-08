В Калужской области погиб Ленин, подорвавшись на снаряде

В деревне Стененки Калужской области погиб 53-летний Дмитрий Ленин из-за снаряда времен Великой Отечественной войны, пишет Baza.
По данным телеграм-канала, мужчина с примечательной фамилией отдыхал вместе с другом на даче. Вскоре он дошел до реки Ларинки и нашел там старый минометный снаряд. Ленин решил разобрать его возле дома.
В итоге Ленин погиб на месте, его приятель не пострадал.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info