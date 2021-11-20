В Калуге трое мужчин похитили тату-мастера

В Калуге трое местных жителей 47, 39 и 37 лет подозреваются в похищении человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, 18 ноября злоумышленники потребовали от знакомого калужанина деньги, а затем насильно поместили его в свой автомобиль и направились в сторону Козельска. Как уточняет Telegram-канал “Опер слил”, похитители хотели, чтобы тату-мастер бесплатно работал на них.

По дороге автомобиль “Опель” остановили сотрудники ДПС. Похищенного освободили, а подозреваемых задержали.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ.