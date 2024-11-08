Пятница, 8 ноября, 2024
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В Калуге мигрант устроил скандал в детсаду из-за игравшего в куклы сына

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Правоохранительные органы проверяют мигранта, устроившего дебош в одном из детских садов в Калуге, пишет «МК».

На днях в социальных сетях стали обсуждать поведение выходца из Средней Азии, который кричал и угрожал сотрудникам дошкольного учреждения, поскольку воспитатели позволили его сыну играть с девочками в куклы.

Как рассказали активисты «Русской общины», они прибыли на место и задержали дебошира, чтобы затем передать полиции. Родители пытались заступиться за педагогов и вызвали силовиков.

Полицейские проверяют, имело ли место в семья мигранта домашнее насилие. По словам работников детсада, его сын приходил на занятия с синяками.

Следователи собираются забрать материалы уголовного дела об угрозе убийством из полиции в свое производство. Также они проверят законность получения фигурантом гражданства России.

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