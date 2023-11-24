Пятница, 24 ноября, 2023
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В Кальном завершается строительство детского сада на 224 места

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Фото: сайт администрации
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В рязанском Кальном завершается строительство детского сада на 224 места, сообщает мэрия. В учреждении будут работать 10 групп по 22-24 ребенка.  

Внутри здания уже покрасили стены и уложили напольное покрытие, подходит к концу монтаж потолков и дверей. В детский сад закуплены мебель и все необходимое оборудование.

Ремонтные работы завершены и снаружи. На территории сада также организовали площадку с игровыми и физкультурно-оздоровительными зонами.

Открытие детского сада запланировано на конец декабря.

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