В Кальном завершается строительство детского сада на 224 места

В рязанском Кальном завершается строительство детского сада на 224 места, сообщает мэрия. В учреждении будут работать 10 групп по 22-24 ребенка.

Внутри здания уже покрасили стены и уложили напольное покрытие, подходит к концу монтаж потолков и дверей. В детский сад закуплены мебель и все необходимое оборудование.

Ремонтные работы завершены и снаружи. На территории сада также организовали площадку с игровыми и физкультурно-оздоровительными зонами.

Открытие детского сада запланировано на конец декабря.