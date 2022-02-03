В Кальном построят детский сад, сделают ливнёвку

3 февраля губернатор Николай Любимов ознакомился с ходом строительства школы в микрорайоне Кальное Рязани. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Школа строится по нацпроекту «Образование». Вместе с губернатором стройплощадку посетили министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, мэр Рязани Елена Сорокина, представитель подрядной организации ПК «Квант» Юрий Ночуйкин, гендиректор группы компаний «Единство» Антон Воробьев.
Работы начали в апреле 2021 года, сейчас они выполнены почти на 60%. Завершить строительство должны в этом году.
Стоимость новой школы составит 1 млрд. 196 млн. рублей.
Николай Любимов обратил внимание на сложную структуру местности, необходимость выполнить работы по водоотведению.
Рядом со школой планируется построить детский сад. Это стало возможным благодаря включению Рязанской области в реализацию проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам из федерального бюджета.
Ещё один важный вопрос — строительство ливнёвки в Кальном. Любимов рассказал, что проект строительства должен быть готов в этом году, в следующем вопрос будет полностью закрыт.