В Кальном построят детский сад, сделают ливнёвку

3 февраля губернатор Николай Любимов ознакомился с ходом строительства школы в микрорайоне Кальное Рязани. Подробности сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Школа строится по нацпроекту «Образование». Вместе с губернатором стройплощадку посетили министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, мэр Рязани Елена Сорокина, представитель подрядной организации ПК «Квант» Юрий Ночуйкин, гендиректор группы компаний «Единство» Антон Воробьев.

Работы начали в апреле 2021 года, сейчас они выполнены почти на 60%. Завершить строительство должны в этом году.

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Стоимость новой школы составит 1 млрд. 196 млн. рублей.

Николай Любимов обратил внимание на сложную структуру местности, необходимость выполнить работы по водоотведению.

— Делаем всё возможное, чтобы проект был качественно реализован, несмотря на сложность технического исполнения, — сказал губернатор. — Строители уверяют, что эту задачу они решили, сделали соответствующие коллекторы, проколы под дорогой, чтобы отводить воду. Поэтому опасений в отношении надежности сейчас нет.

Рядом со школой планируется построить детский сад. Это стало возможным благодаря включению Рязанской области в реализацию проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам из федерального бюджета.

Ещё один важный вопрос — строительство ливнёвки в Кальном. Любимов рассказал, что проект строительства должен быть готов в этом году, в следующем вопрос будет полностью закрыт.