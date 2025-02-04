В Калининградской область мать скрывала убийство 7-летнего сына отчимом

Жительница Черняховска Калининградской области знала, что ее 7-летнего сына убил отчим, но скрывала этот факт от правоохранительных органов, пишет RT со ссылкой на источник.

Утром 3 февраля женщина сообщила в полицию об исчезновении мальчика. В его поисках принимали участие сами родители, а также полицейские и волонтеры — всего полторы тысячи человек.

Позднее мать ребенка призналась, что схему с «пропажей» мальчика придумал мужчина.

«Она указала, что изображала участие в поисках, потому что боялась сожителя и чувствовала себя виноватой в смерти мальчика», — говорится в публикации. Реклама

Женщина уточнила, что не знала, куда злоумышленник спрятал тело. Источник добавил, что местные жители едва не устроили самосуд над ней.

Выяснилось, что мужчина уже избивал мальчика и его 12-летнюю сестру. После Новым годом он сломал девочке ключицу.

Подозреваемого задержали, он сразу же признался и показал место, где спрятал труп. Ребенка нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете, набитом кирпичами.