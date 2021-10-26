В Калининграде женщине откусили ухо во время драки в ночном клубе

Источник в экстренных службах рассказал о драке в ночном клубе, жертвой которой стала 49-летняя жительница Калининграда, пишет Клопс.

Инцидент произошел ночью в воскресенье 24 октября в заведении на проспекте Мира. По предварительной версии в четыре часа потерпевшая поссорилась с другой посетительницей.

В итоге оппонентка откусила пострадавшей ухо. У нее началось кровотечение, на место происшествия прибыла скорая.

Пациентку доставили в одну из городских больниц, у женщины отсутствовала верхняя треть уха.