В Калининграде онанист пугает студенток возле общежития

Студентки БФУ им. Канта пожаловались на эксгибициониста, который орудует возле общежития №2 в переулке Чернышевского, пишет «Клопс».

По словам одной из девушек, накануне мужчина занимался онанизмом, сидя в машине прямо напротив ее окон. В это время потерпевшая готовила на кухне.

«Случайно бросила взгляд в окно и заметила, что какой-то мужик, сидя в своем автомобиле, что-то неестественно делает», – пожаловалась студентка.

Другая девушка рассказала, что злоумышленник регулярно появляется рядом с общежитием.

«Чат общежития просто разрывался от возмущения и испуга девочек», — вспоминает студентка БФУ.

Его выходки начались как минимум в 2019 году.