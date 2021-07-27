В Калининграде мужчина проник в чужую квартиру и надругался над 9-летней девочкой

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Вынесен приговор 33-летнему жителю Москву, которого признали виновным в изнасиловании 9-летней девочки, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в июле прошлого года. По версии следствия, мужчина приехал в Калининградскую область на отдых из Москвы. Ему удалось зайти в чужую квартиру через открытую дверь.

Злоумышленник прошел в комнату, где и спал ребенок, после чего надругался над жертвой. Девочка испугалась и позвала родителей, которые задержали насильника.

Педофил отказался признавать вину, отметив, что был сильно пьян и ничего не помнит. Его приговорили к 12 годам и одному месяцу колонии строгого режима.