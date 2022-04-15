В Калининграде мертвец десять часов пролежал на остановке

Жители Калининграда обнаружили на остановке общественного транспорта тело 70-летнего мужчины, пишет Клопс.

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По словам очевидцев, горожанина стало плохо, он упал и перестал дышать. Они вызвали скорую, но пенсионер скончался. Прохожие накрыли тело простыней и несколько часов пытались дозвониться в разные службы с просьбой увезти мертвеца с остановки.

«Там единственная остановка — дети из школы едут, люди с работы, на работу, магазин в трех метрах… Все в шоке были», – призналась одна из местных жительниц.

Подчеркивается, что на вызов долго никто не реагировал. Лишь в десять часов вечера житель соседнего дома, который оказался сотрудником ритуальной компании позвонил знакомым и попросил забрать тело.