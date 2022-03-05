В Калининграде извращенец нападал на детей и беременных женщин

Стражи порядка задержали жителя Калининграда, который нападал на девушек, пишет Клопс.

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Мама 17-летней жертвы рассказала, что 28 февраля ее дочь возвращалась из колледжа домой. Они районе ТЦ «Южный». В подъезде извращенец схватил девочку и залез рукой под юбку.

«Дочь очень испугалась, она громко закричала, начала материться, смогла оттолкнуть его, он испугался и убежал», – пояснила женщина.

Выяснилось, что до этого злоумышленник напал на еще трех пострадавших, среди них беременная женщина.

«Одну девушку он на Судостроительной схватил сзади и делал движения, имитирующие половой акт», – отметила собеседница.

В полицию обратилась продавщица цветочного магазина, которую мужчина «шлепнул по попе» — этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

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Мужчина раскаивается в случившемся, он подавлен и расстроен. На время проверки его отпустили домой, его психическое состояние будут проверять специалисты.