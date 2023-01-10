В Кадомском районе остановили пьяного водителя

Сотрудники ДПС ГИБДД остановили в селе Восход Кадомского района нетрезвого водителя. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Дорожные инспекторы остановили Ford Focus, за рулём которого находился мужчина с характерными признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование выявило 1,131 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа за это нарушение – 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Кроме того, нетрезвому водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.