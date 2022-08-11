В Кадастровой палате по Рязанской области рассказали, как подарить недвижимость

Законодательно установлено право собственника совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, в том числе отчуждать имущество в собственность другим лицам на основании договоров купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении. В результате отчуждения объекта недвижимости происходит переход права собственности от собственника объекта недвижимости к приобретателю, о чем вносится запись в Единый государственный реестр недвижимости.
Правоустанавливающим документом в случае сделки дарения является договор, согласно которому даритель безвозмездно передает права на недвижимое имущество одаряемому, который, в свою очередь, согласен принять имущество в дар.
Обязательного удостоверения сделки у нотариуса не требуется. Исключение составляют, в частности, сделки по отчуждению, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»:
• недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;
• долей в праве общей собственности на недвижимое имущество (за исключением сделок при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке и сделок по отчуждению долей на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения).
Для регистрации перехода прав собственности на подаренный объект недвижимости представляются:
- заявление о государственной регистрации перехода права (представляет даритель) и о государственной регистрации права собственности (представляет одаряемый);
- документы, удостоверяющие личность участников договора;
- нотариально удостоверенная доверенность, если третье лицо действует от имени участника договора;
- договор дарения;
- иные документы, необходимые для государственной регистрации.
Регистрация перехода прав и прав собственности осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
Документы на регистрацию права собственности на территории Рязанской области можно подать:
• в электронном виде (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи) через личный кабинет на официальном сайте Росреестра;
• в любом удобном для заявителя месте, заказав выездное обслуживание через сайт Кадастровой палаты («Выездное обслуживание»);
• в бумажном виде при личном визите в МФЦ или офис Кадастровой палаты (в последнем случае – только при регистрации права на объект недвижимости, расположенный на территории иного региона);
• через нотариуса по личной инициативе участников сделки купли-продажи или по требованиям законодательства.
За осуществление государственной регистрации перехода права собственности должна быть оплачена государственная пошлина, размеры которой установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и зависят от вида объекта недвижимости и способа подачи документов.
Напоминаем, что проект договора дарения в простой письменной форме (между физическими лицами; между физическими лицами и юридическим лицом; между юридическими лицами или между физическими лицами и несколькими юридическими лицами) помогут составить специалисты Кадастровой палаты.
Получить более подробную информацию о порядке предоставления услуги по составлению договоров, сроках, их стоимости можно на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги/Получить консультацию» или по телефону: 8 (4912) 55-14-55