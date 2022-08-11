В Кадастровой палате по Рязанской области рассказали, как подарить недвижимость

Законодательно установлено право собственника совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, в том числе отчуждать имущество в собственность другим лицам на основании договоров купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении. В результате отчуждения объекта недвижимости происходит переход права собственности от собственника объекта недвижимости к приобретателю, о чем вносится запись в Единый государственный реестр недвижимости.

Правоустанавливающим документом в случае сделки дарения является договор, согласно которому даритель безвозмездно передает права на недвижимое имущество одаряемому, который, в свою очередь, согласен принять имущество в дар.

Обязательного удостоверения сделки у нотариуса не требуется. Исключение составляют, в частности, сделки по отчуждению, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»:

• недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;

• долей в праве общей собственности на недвижимое имущество (за исключением сделок при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке и сделок по отчуждению долей на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения).

Для регистрации перехода прав собственности на подаренный объект недвижимости представляются: