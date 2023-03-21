В юридические бюро Многофункциональных семейных центров Рязанской области обратились 300 граждан

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о том, что на площадке Многофункционального семейного центра (МСЦ) работают юридические бюро для семей участников СВО и рязанцев, нуждающихся в правовой помощи.

За время работы юридического бюро с 23 января в него обратились около 300 граждан. Более 100 вопросов касаются помощи семьям участников СВО. Все они на стадии решения. За помощью могут также обратиться военнослужащие, инвалиды, ветераны боевых действий, беременные женщины, представители многодетных и малообеспеченных семей, и другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Специалисты центра сопровождают семьи до разрешения вопросов, участвуют в судебных заседаниях и подготовке исков. Организовано межведомственное взаимодействие бюро с региональным управлением Минюста РФ, юридическими клиниками, уполномоченными по правам человека и ребенка, другими организациями.

Юридическая помощь организована во время выездов мобильного офиса Многофункционального семейного центра в муниципальные образования региона. Юридические бюро работают в гг. Рязани и Касимове, в ближайшее время они начнут прием в МСЦ гг. Сасова и Скопина.