В этот день Святок действуют строгие запреты: что нельзя делать 12 января?

12 января православная церковь вспоминает Анисию Солунскую. Всю свою жизнь святая провела в посте и молитве, а имеющиеся у неё ценности – раздала нуждающимся. Во время гонений на христиан пострадал от рук воина-язычника, которого разозлил её отказ прийти на языческий праздник.

На Руси в эту пору встречали Анисьин день. Есть у него и другие названия: Анисья Зимняя, Анисья Желудочница.

Что нельзя и нужно делать в этот праздник? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 12 января

Так как продолжаются зимние Святки, есть поверье, что вовсю лютует нечистая сила, способная причинить человеку порчу. Поэтому ни в коем случае нельзя ничего подбирать с земли и приносить в дом – вещь может оказаться заколдованной.

Считалось, если к одежде на улице прицепилась нитка, её ни в коем случае нельзя трогать руками. Чтобы убрать её, использовали палочки, платочки, тряпочки.

Не рекомендуется ходить по улице в одиночку. Есть вероятность повстречать злого духа, который утащит за собой в царство мёртвых.

В деревнях в это время не подпускали к колодцам чужаков. Считалось, что на воду имеет притязания нечистая сила. Если вдруг она отравит воду, местные жители начнут болеть и умирать.

Сегодня нельзя солить пищу. Считалось, что солёная пища принесёт в дом хвори.

Не стоит прясть, шить и вышивать — можно «зашить» своё счастье.

На Анисью принято резать свиней и подавать на стол свинину.

Народные приметы 12 января

Если на Анисью Зимнюю снег идёт, готовься к дождливому и пасмурному лету;

Громко щебечут воробьи – к оттепели;

Если днём на Анисью ясно, скоро наступит потепление;.

Если на небе не видно звезд, значит, погода изменится.

Именины 12 января отмечают Макар, Лев, Ирина, Мария.

Сны в ночь на 12 января относятся к святочным, а значим могут нести в себе предсказания и важные смысли.