В этом году завершат ремонт дороги в Шацком районе

В этом году завершится обновление отрезка дороги в Шацком районе. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Региональная дорога связывает Рязанскую и Тамбовскую области, поэтому очень важна для местных жителей. Протяжённость отрезка — 15,8 км.

Объект приводят в порядок поэтапно: в 2024-м обновили первые 8 км, а оставшиеся 7,8 км капитально отремонтируют в этом сезоне. Как только наступит благоприятная погода, подрядчик выйдет на участок и начнёт работы.

Реклама

Заменят трубы, устроят основание методом холодной регенерации и уложат асфальтобетон. Также сделают заездные карманы, обновят остановки и обустроят тротуары к ним. Ещё укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки.