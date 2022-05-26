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Четверг, 26 мая, 2022

В этом году в Рязанской области установят 3 «умных» светофора

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7info
7info

В этом году в Рязанской области установят 3 «умных» светофора

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Рязанской области установят 3 светофорных объекта, оснащенных системой адаптивного управления. Новые светофоры появятся на участках региональных автодорог в Рязанском, Пронском и Ухоловском районах, сообщает сайт регионального Минтранса.

Светофорные объекты оборудуют детекторами транспорта, которые в комплексе с современным контроллером позволят регулировать движение на перекрестке в зависимости от складывающейся дорожной обстановки. В случае возникновения внештатных ситуаций на перекрестке светофорное управление может осуществляться оператором в удаленном режиме.

Основная задача «умных» светофоров — повышение безопасности дорожного движения на перекрестках, увеличение пропускной способности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Рязанской области, а также повышение уровня комфорта для водителей и пользователей транспорта.

Напомним, в прошлом году в Рязанской области в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы на региональных и межмуниципальных трассах появилось 4 светофора, оснащенных системой адаптивного управления.

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