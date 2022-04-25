В этом году оптика «Ростелекома» пришла в 3 500 домохозяйств Рязанской области

С начала 2022 года «Ростелеком» предоставил оптический доступ в Сеть двум крупным населенным пунктам Рязанской области. Возможность пользоваться цифровыми сервисами компании получили жители частного сектора поселка городского типа (пгт) Ермишь Ермишинского района и города Михайлова Михайловского района. В общей сложности это 3,5 тысячи домохозяйств. Все они подключены по технологии GPON («оптика в дом»), что гарантирует стабильно высокую скорость и бесперебойную работу интернета.

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Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

– Мы планомерно делаем всё, чтобы обеспечить как можно больше жителей Рязанской области качественным скоростным интернетом. С начала года наши специалисты уже проложили более 100 километров волоконно-оптических линий связи, но это только начало. Совсем скоро цифровая инфраструктура от “Ростелекома” появится еще в пяти отдаленных населенных пунктах региона. А это значит, что расширится и география использования цифровых услуг компании.

Алексей Малышев, житель города Михайлова:

– В нынешнее время высокоскоростной доступ в Сеть не роскошь, а жизненная необходимость. Надежда, что это благо цивилизации появится в частном секторе, была слабой. К счастью, “Ростелеком” построил у нас в городе оптику. Теперь интернет летает. Дополнительно я подключил нашу семью к Wink. Домочадцы довольны развлекательным и образовательным контентом.

Видеоплатформа Wink – это умный развлекательный сервис. Его постоянно пополняемая коллекция сейчас состоит из 60 000 фильмов и сериалов в Full HD. Интерактивное ТВ Wink предоставляет выбор из 400 ТВ-каналов в Full HD и 4K с удобной навигацией по тематическим подборкам. Смотреть Wink можно на любом гаджете. Есть возможность начать просмотр, например, дома на ноутбуке, а продолжить на телефоне или планшете по дороге на работу.

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Более подробную информацию о сервисах компании можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.