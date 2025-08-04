В Электростали полицейские выявили 15 мигрантов-нарушителей

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г.о. Электросталь при поддержке бойцов Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов незаконной миграции. Проверки прошли на территории железнодорожной станции Фрязево и в торговом центре на улице Мира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По итогам рейда было выявлено 15 административных правонарушений, совершённых иностранными гражданами. В частности:

12 человек нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации;

3 человека осуществляли трудовую деятельность без соответствующих разрешений.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Каждому из них назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению работодателей, незаконно привлекавших иностранных граждан к работе, для дальнейшего привлечения их к ответственности.