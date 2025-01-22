В электросетевом хозяйстве Рязанской области начались важные изменения

21 января прошло очередное заседание правительства Рязанской области под председательством губернатора Павла Малкова.

В ходе заседания глава региона дал ряд дополнительных поручений, связанных с дальнейшей реализацией программы поддержки местных инициатив, предоставлением мер социальной поддержки семьям с детьми, а также заслушал отчёты о работе ведомств и муниципальных администраций по вопросам, поступившим от граждан через социальные сети, и по ранее данным поручениям.

Утверждён проект постановления, который возлагает на министерство ТЭК и ЖКХ ответственность за контроль над расходованием материально-технических ресурсов из обязательного резерва для оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

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Губернатор отметил:

«Постепенно переходим в этом направлении на плановый режим работы. Мы старались улучшить качество устранения аварий, делать это быстрее и эффективнее. Однако до сих пор это больше напоминало пожарный режим. С текущего года мы формируем необходимые ресурсы на случай серьёзных аварий: создаём запасы, бригады, оснащаем их техникой. Наша задача — быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям и оперативно на них реагировать. Такую готовность будем обеспечивать».