Воскресенье, 30 июня, 2024

В эфире «Первого канала» рассказали о Касимове

Автор: Кристина Аманн

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Скрин из выпуска программы "Непутевые заметки"

На «Первом канал» вышел выпуск программы «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым о Касимове.Его показали в эфире 30 июня.

Программу снимали в Касимове в начале мая. В выпуске рассказали об усадьбе Алянчиковых, связи слуги Петра I шута Балакирева с городом и многом другом.

В анонсе программы написан: «Касимов — небольшой городок в Рязанской области, незаслуженно обделенный вниманием туристов. Многие даже не знают, что в Касимове и окрестностях есть множество интереснейших достопримечательностей — старинные храмы с великолепной архитектурой, купеческие особняки и усадьбы, мечети и мавзолеи времен Касимовского ханства и многое другое. Этот город сочетает в себе разные культуры и при этом славится тишиной, уединением и той самой провинциальной романтикой. Если вы не знаете как провести выходные интересно и с пользой, смело берите билеты до Касимова!»

Полный выпуск доступен по ссылке.

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