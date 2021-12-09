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Четверг, 9 декабря, 2021
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В эфир вышла передача Андрея Малахова об исчезнувшем лидере рязанской ОПГ, который объявился спустя 20 лет

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Прямой эфир с Малаховым от 09.12.2021

9 декабря вышла передача Андрея Малахова «Прямой эфир» о лидере осокинской ОПГ Алексее Лебедеве. В передаче приняли участие главред «Своей Колокольни» Михаил Комаров и известный рязанский следователь Дмитрий Плоткин. 

Журналисты телеканала, проведя собственное расследование, выяснили, что главарь банды 90-х, бесследно исчезнувший 20 лет, объявился на территории Украины. Там Лебедев сменил имя и начал заниматься сетевым маркетингом. Он даже открыл свой YouTube-канал с бизнес-тренингами. 

Кроме того, Лебедев руководит фирмой, признанной в России финансовой пирамидой. Пострадавшие от мошенничества также выступили на передаче Малахова. 

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Напомним, Лебедева должны были экстрадировать из Украины по запросу России в 2016 году. Ситуацию вокруг этого также обсудили в ходе «Прямого эфира». 

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