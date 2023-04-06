В Переславле-Залесском любовная история закончилась дракой двух соперниц, сообщило издание 76.RU.

Жертвой нападения стала 27-летняя женщина. В 13 лет она познакомилась с мужчиной на 20 лет старше себя. Пара начала встречаться. Вскоре у ее возлюбленного появилась новая пассия, которая была на два года старше девочки. В итоге первая рассталась с мужчиной.

Спустя какое-то время девушке стали приходить от пары сообщения похабного содержания. Та писала в ответ шутливые комментарии в сторону новой пассии бывшего.

Инцидент произошел 3 апреля возле магазина, где, по словам пострадавшей, на нее набросилась злоумышленница.

«У меня сотрясение мозга, лысина из-за того, что она выдрала волосы, и проблемы с почками, потому что она раз 15–20 пнула меня по ним», — рассказала жертва.

Вторая женщина обвинила ее во лжи.

«Она получила за свой длинный язык и за то, что спит с моим мужем», — ответила она.

Сам же виновник происходящего предпочитает не вмешиваться в разборки соперниц.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.