В Ярославской области экстренно предупредили о заморозках

Жителей Ярославской области экстренно предупредили о заморозках в ночные и утренние часы, пишет Ярославский регион.

По прогнозу синоптиков, такие погодные условия ожидаются с пятницы, 20 мая, по понедельник, 23 мая. Температура может опуститься до двух градусов ниже нуля.

В ГУ МЧС по региону сообщили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели сельскохозяйственных культур. В связи со вероятными сбоями в работе обогревателей может увеличиться число пожаров.

Ожидается, что потепление придет в Ярославскую область до начала лета.