Среда, 28 июня, 2023
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В Ярославской области для борьбы с несанкционированной рекламой будут использовать автодозвон

7info
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Для борьбы с несанкционированной рекламой в Ярославской области будут использовать автодозвон, сообщил телеграм-канал регионального правительства.

Звонки на номер, указанный в незаконном объявлении, будут поступать ежедневно с 9 до 20 часов. Автодозвон будет с разных телефонов, поэтому блокировка не поможет.

Оператор будет сообщать абоненту о том, что он нарушил правила благоустройства. А это влечёт за собой административную ответственность. За первое нарушение штраф составит 3 — 4 тысячи рублей для физического лица, 30 — 40 тысяч для должностного, 80 — 100 тысяч для юридического.

При повторном правонарушении штрафы составят соответственно 5, 50 и 160 — 200 тысяч рублей.

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