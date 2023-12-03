Воскресенье, 3 декабря, 2023
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В ярославской гостинице убили 31-летнего байкера

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На байкерском слете «Медведь-Шатун» в Ярославской области убили 31-летнего любителя мотоциклов, пишет 76.RU со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел 2 декабря на территории гостиничного комплекса «Демино» под Рыбинском.

По предварительной версии, 50-летний подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки. Вскоре между ними вспыхнул конфликт.

Затем подозреваемый несколько раз ударил молодого приятеля ножом. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Предполагаемого преступника задержали.

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