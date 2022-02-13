В Ярославле задержали убийцу мужчины, чьё окровавленное тело нашли на улице Угличской

В Ярославле правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины, окровавленный труп которого обнаружили на тротуаре на улице Угличской 12 февраля, сообщает следственный комитет по региону.

Напомним, молодой человек лежал у здания бывшего ресторана с расстегнутой рубашкой, в лёгкой одежде, на животе были обильные следы крови.

По версии следователей, молодые люди распивали алкоголь в квартире потерпевшего. Когда они вышли на улицу, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 19-летний юноша ударил приятеля ножом. Затем злоумышленник скрылся.

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Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. В ходе допроса он полностью признал свою вину.