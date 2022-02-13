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Воскресенье, 13 февраля, 2022

В Ярославле задержали убийцу мужчины, чьё окровавленное тело нашли на улице Угличской

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В Ярославле задержали убийцу мужчины, чьё окровавленное тело нашли на улице Угличской

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области
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В Ярославле правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины, окровавленный труп которого обнаружили на тротуаре на улице Угличской 12 февраля, сообщает следственный комитет по региону.

Напомним, молодой человек лежал у здания бывшего ресторана с расстегнутой рубашкой, в лёгкой одежде, на животе были обильные следы крови. 

По версии следователей, молодые люди распивали алкоголь в квартире потерпевшего. Когда они вышли на улицу, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 19-летний юноша ударил приятеля ножом. Затем злоумышленник скрылся.

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Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. В ходе допроса он полностью признал свою вину. 

«В настоящее время следователи продолжают собирать необходимые доказательства. В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», —  говорится в сообщении СК.

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